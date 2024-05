Truppacher Höhe Rechtsstreit um Möbelhaus-Projekt „erledigt“

Was der Kreativität des Solinger Projektentwicklers Kleinpoppen aber offenbar keinen Abbruch tat. Denn er kündigte an: „Ich habe Pläne. Es wird etwas Neues entstehen.“ Worum es bei diesen Plänen geht und ob er sie weiterhin auf die potenziellen Gewerbefläche auf der Truppacher Höhe verwirklichen will, wollte er auch auf mehrmaliges intensives Nachhaken nicht verraten. Jedenfalls ist auf der Internetseite seiner Firma unter der Rubrik „Projektvorhaben großflächiger Einzelhandel“ immer noch das „Einrichtungshaus Zweibrücken – Steinhauser Straße“ aufgelistet – neben sieben anderen ähnlichen Vorhaben in Wuppertal, Euskirchen, Hamburg, Goch, Dortmund, Hagen und Bingen. Und schließlich hat ihm der Zef laut seiner Verbandsvorsteherin Ganster in besagtem Vergleich „zugesichert, den Berufungsführer Kleinpoppen als Grundstücksinteressenten für das Gebiet Truppacher Höhe zu führen und bei näherer Kenntnis der Entwicklung der Flächen in ein ergebnisoffenes Gespräch“ mit ihm zu treten.