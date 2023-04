Kleinkunsttag JVA Zweibrücken Ein kleines Stück Freiheit im Gefängnis

„Man kann bei dem Kurs seinem Alltag entfliehen und für eine Zeit lang seine Sorgen vergessen“, berichtete eine Teilnehmerin. Sie fand es toll, ein Bild für ihre Familie malen zu können: „Das sieht original wie ein Foto aus, das ist sehr schön.“ Doch nicht nur die Kunst allein steht im Mittelpunkt der Kurse. „Man redet auch viel“, sagte Huppert, „es werden persönliche Beziehungen aufgebaut, man bespricht, was in der Woche gewesen ist und dazu gibt es Kaffee und Plätzchen. Ich bringe ein Stück Freiheit mit, eine geistige Freiheit.“ Ela Otto gibt im Gefängnis Theaterworkshops, sie hat schon ein Hörspiel mit Inhaftierten produziert und sie bietet eine Schreibwerkstatt an. Aus den Texten, die dort geschrieben wurden, verfasste sie ein kleines Theaterstück, das von den Schauspielern Jessica Schultheis und Sebastian Becking aufgeführt wurde. Darin ging es in eindringlichen Sätzen um Emotionen wie Wut, Zerrissenheit, Glück oder Liebe. Patrick Wambsgans bot Kurse in Fotografie an. „Am Anfang hatte ich noch Klischees im Kopf, wie es im Gefängnis ist, aber ich konnte die Vorurteile schnell ablegen und wir haben gemeinsam Kunst geschaffen“, berichtete er, „jeder der Teilnehmer bringt seinen eigenen Blick rein.“ Auch Mitarbeiter der JVA beteiligten sich am Kunstangebot, so zum Beispiel Dieter Donauer aus der Elektrowerkstatt. Er setzte mit den Gefangenen der Lüsterklemme ein Denkmal: „Sie lebt im Dunklen, dass wir im Hellen leben.“ Sebastian Schwab stellte zusammen mit den Inhaftierten im Ferienprogramm Postkarten oder Knetmonster her. Die von ihm initiierte Mini-Fußballgolf-Anlage fand regen Zuspruch. Ausgestellt hatte er Werke mit Lichtmalerei. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung kam aus der Belegschaft. Stefan Hoor spielte gekonnt Evergreens wie „Knocking on Heavens Door“ von Bob Dylan auf der Gitarre. Und weil nach so viel Kunstgenuss der Magen knurrte, gab es im Anschluss an die gut zweistündige Veranstaltung ein großes Büffet, das von der Hauswirtschaftsabteilung kreiert wurde. Neben kunstvoll angerichteten Muffins und salzigen Snacks stachen vor allem die zwei Torten mit Gefängnis-Motiven wie Handschallen oder Polizeifahrzeugen hervor.