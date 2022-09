Kleidertauschbörse in der Gabelsbergerstraße : Kleider-Tausch-Veranstaltung für Mädchen und Frauen

Zweibrücken (red) Am Samstag, 17. September, findet im Rahmen des „1. Zweibrücker Parking Day“ auch die erste Zweibrücker Kleider-Tausch-Veranstaltung für Mädchen und Frauen statt. Veranstalterin ist die Klimabotschafterin Ina „Utopina“ Stenger in Kooperation mit dem Gemeinschaftsgarten „Die Grüne Brücke“.

Ein großer Teil des öffentlichen Raums steht in Städten Autofahrern zum Parken zur Verfügung. Diese Parkplätze gehen für andere Nutzungen verloren. Beim internationalen „Parking Day“ geht es darum, zu zeigen, wie viel Leben auf den Parkplätzen möglich wäre. Und so werden die Parkplätze zur Aktionsfläche. Die Kleider-Tausch-Börse soll den Teilnehmenden kostenlos tolle Second-Hand-Kleidung und Accessoires zugänglich machen.

Das Konzept funktioniert laut Ina Stenger so: Teilnehmende sortieren zu Hause gut (!) erhaltene Kleidungsstücke aus, die nicht mehr passen oder gefallen und legen sie zur Börse. Dann dürfen sie sich aus der Börse so viele Kleidungsstücke kostenlos mitnehmen, wie sie mitgebracht haben. „So erleben wir das Glück toller ‚neuer‘ Kleidungsstücke. Endorphine, also Glückshormone, werden im Gehirn ausgeschüttet und gleichzeitig werden der Geldbeutel und das Klima geschont. Denn die Mode-Industrie – genauer die sogenannte Fast-Fashion-Industrie mit Wegwerfmentalität – ist nicht nur schädlich für Umwelt und Klima, sondern beutet zum größten Teil auch die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort aus und setzt sie lebensgefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen aus“, erklärt Ina Stenger.

Wer gerne an der Kleider-Tausch-Börse teilnehmen möchte, sollte um 11 Uhr zum Abgeben der Kleidung in der Gabelsbergerstraße vorbeikommen. Ab 11.30 Uhr darf dann „geshoppt“ werden. Wer möchte, darf seine nicht ausgesuchten Teile im Anschluss wieder abholen. Was übrig bleibt, wird an eine gemeinnützige Einrichtung gespendet, verspricht die Veranstalterin.