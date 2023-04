Klavierkonzert mit Sebastian Voltz Voyages, voyages – Hin- und Rückflug inklusive

Der Künstler, der als personalisiertes Programmheft seine Stücke an- oder nachmoderiert, kündigt ein weiteres Werk seines ersten Solo-Albums an: „Das magische Theater“. Noch ganz in „Aura“ eingesponnen, wickelt dieses Stück das Publikum tänzerisch wieder aus dem gemütlichen Kokon und wirft sie auf die Bühne ihres Lebens, ihrer Reise durch diese Musikmomente, die jedem seine eigenen Filme im Kopf bescheren, während Voltz sichtbar selbst seine voyage wieder erlebt. Mit jedem Tastenschlag dringt sein Werk zu ihm zurück, dort, wo es seinen Ursprung hatte, kriecht durch seinen ganzen Körper, der jeden Klangausdruck eigens zu durchleben, zu fühlen scheint und in ausgeprägter Gestik und Mimik in den äußeren Raum abgibt. Diese sensible Offenheit fließt durch seine Hände in den Ozean der Töne, der den Flügel seine musikalischen Schwingen ausbreiten lässt und jedem Klangwerk seinen Wirkungsraum schenkt. Schwebend über den Tasten, den richtigen Moment abwartend wieder die melodische Berührung wagen zu dürfen, harren die Hände dieses „Handwerkers“ auf ihren Einsatz.