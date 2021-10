Serie Die Künstler der „StadtGalerie.2“ : Kunstwerke aus Holz

Zweibrücken Zum ersten Mal stellt Klaus Gauf, Jahrgang 1936, seine vielfältigen Holzschnitzereien im Rahmen der „StadtGalerie.2“ aus.

„Ich bin immer am Knoddeln“, lacht Klaus Gauf. Schon morgens geht der Rentner in seinen Werkkeller und sieht, „was mir einfällt“. Sind die Vorarbeiten gemacht, der Torso unter Umständen sogar mit der Kettensäge ausgeschnitten und kleiner, setzt er sich auch gerne nach draußen hinter sein Haus auf dem halben Kreuzberg und schnitzt.

Auch in den Urlaub müssen immer angefangene Werkstücke und die diversen Schnitzeisen mit. „Wir besuchen gerne Kirchen, studieren Chorgestühl und vor allem die geschnitzten Eingangsportale“, beschreibt Klaus Gauf. Als einziges Möbelstück hat er seiner Frau, als er in Rente ging, eine wunderschöne Truhe geschnitzt, aus Lindenholz. „An der Seite mit Rosen und Trauben abgebildet.“ Die Linde stand übrigens an einer Allee auf Höhe des Hitscherhofs in Rieschweiler und musste der Straßenverbreiterung weichen.