Am Wahl-Sonntag 29. Januar : Klaus Fuhrmann einziger Kandidat für Rimschweiler Ortsvorsteher-Wahl

Zweibrücken Warum trotzdem die Bürger – und nicht der Ortsbeirat – zur Wahl gerufen sind.

Jetzt ist es amtlich: Die Bürgerinnen und Bürger von Rimschweiler haben bei der Ortsvorsteher-Wahl am 29. Januar 2023 keine große Auswahl. Denn es gibt nur einen einzigen Kandidaten: Klaus Fuhrmann (SPD), der bisherige stellvertretende Ortsvorsteher. Der Zweibrücker Wahlausschuss hat Fuhrmann in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig zur Wahl zugelassen, wie Stadtsprecher Jens John auf Merkur-Anfrage berichtet.

Zwar sieht die Gemeindeordnung in den Paragraphen 53 und 76 vor, dass ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher vom Ortsgemeinderat beziehungsweise Ortsbeirat gewählt werden können – aber ausschließlich in dem Fall, dass zur Wahl durch die Bürger „keine gültige Bewerbung eingereicht worden“ ist. Wenn die im Rimschweiler Ortsbeirat vertretenen politischen Gruppierungen außer der SPD keine Kandidaten aufstellen wollen, hätte man sich also rein theoretisch einigen können, dass die SPD auch keinen Bewerber aufstellt, um so den hohen Aufwand für eine Wahl durch die Bürger zu sparen – und der Ortsbeirat hätte Fuhrmann wählen können. Praktisch allerdings stieße so etwas auf zwei große Hindernisse: Zum einen wären damit die Bürger der Möglichkeit beraubt, den (wenn auch einzigen) Kandidaten abzulehnen. Entscheidender aber dürfte sein: Selbst wenn sich die Ortsbeiräte einig wären, lieber selbst abzustimmen, müsste die Bevölkerungs-Wahl zuvor ausgeschrieben werden. Woraufhin sich in letzter Minute noch ein Überraschungskandidat melden könntet – womit die Gefahr groß wäre, dass am Ende ausschließlich ein Kandidat einer nicht im Ortsbeirat vertretenen (Splitter-)partei oder ein Einzelbewerber auf dem Wahlzettel stünde, den eigentlich so gut wie niemand wollte. So könnte eine Person ins Amt gelangen, die gegen den „eigentlichen“, mangels Bewerbung nun ausgeschlossenen, Kandidaten nie eine Chance gehabt hätte.