Aktion der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus Mit viel Begeisterung Müll gesammelt

Die kleinen Müllsammler durchkämmten die Allee, sie waren am Rosenweg und am Festplatz unterwegs sowie in der Dr. Ehrensberger-Straße. Stolz präsentierten die kleinen Umweltschützer ihre reiche Ausbeute. Säckeweise kam Müll zusammen, sogar einen großen Teppich brachten die Kinder mit. Den gesammelten Müll entsorgte im Anschluss der UBZ, während die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss zum Spielplatz am Exe weiterwanderten.