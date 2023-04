Kita Weizenkorn spendet dem Tierschutzverein Zweibrücken 510 Euro Die Kita-Kinder haben entschieden

Weil am Ende viele nicht nur ihren Kuchen bezahlten, sondern gerne noch ein paar Scheine drauflegten, erhöhte sich der Spendenbetrag noch einmal um mehrere Hundert Euro. Und so konnten die Weizenkörnchen am Ende einer sichtlich gerührten Sarah Euler einen Spendenscheck von 510 Euro überreichen. „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr in Zeiten, in denen alles nicht so einfach ist, trotzdem an andere denkt“, sagte sie. Das Geld könne der Tierschutzverein natürlich sehr gut gebrauchen, vor allem für Futter und Tierarztkosten.