Zweibrücker Hauptausschuss bewilligt 24 Prozent Kostensteigerung : Große Kita-Neubau-Sanierung wird noch teurer

Zweibrücken Es bleibt dabei: Die Eröffnung soll „im Herbst“ sein. Genauer kann die Stadtverwaltung das aber immer noch nicht konkretisieren. Und setzt eine einschränkende Fußnote.

„Wir sind jetzt auf dem Stand, wo wir vor gut einem Jahr waren“, eröffnete Bürgermeister Christian Gauf (CDU) im Rats-Hauptausschuss den Tagesordnungspunkt „Neubau der viergruppigen Kindertagesstätte in der Gabelsbergerstraße; Auftragserweiterung der Sanierungsarbeiten in Folge des Wasserschadens“: Wieder einmal scheint die dringend benötigte Kita kurz vor der Fertigstellung.

Der „Estrich mit Fußbodenheizung musste neu aufgebaut werden“, erinnerte Gauf an das Drama, das unbemerkt große Mengen Wasser aus einem geplatzten Schlauch das 70 Meter lange Gebäude geflutet hatten. Deshalb hat der Ausschuss einen weiteren Auftrag zähneknirschend, aber einstimmig Auftrag erhöht: Die Brasa GmbH aus St. Ingbert bekommt 106 552 Euro (25 567 mehr als geplant). Grund, so die Verwaltungsvorlage: „Bedingt wurde dies durch längere Standzeiten der Trocknungsgeräte, da mehr Feuchtigkeit als vermutet in den betroffenen Bauteilen vorgefunden wurde sowie durch erhebliche Mehrkosten bei der Entsorgung von vom Schimmel befallenen Materialien.“