Kirsten Halbwax bietet in der Versöhnungskirche ein Trauercafé an Kinder trauern anders als Erwachsene

Die verschiedenen Phasen der Trauer hat Halbwax am eigenen Leib erfahren müssen. Mit sieben Jahren erkrankte ihr Sohn Max an einem Hirntumor, an dem er schließlich verstarb – da war Halbwax schwanger mit ihrer Tochter Jana. „Ich habe Jana im gleichen Krankenhaus zur Welt gebracht, in dem Max gestorben ist, das war herausfordernd für mich. Eigentlich wollte ich in Pirmasens entbinden, doch Jana hatte es eilig“, sagt Halbwax. Ihre andere Tochter, die Max noch kennengelernt hat, redet oft mit ihrem Bruder. Das sei ihre Art, mit der Trauer umzugehen. Überhaupt trauerten Kinder anders als Erwachsene, sie zögen sich zurück oder überspielten ihren Schmerz.