Kirrberger Boule-Spieler behaupten sich in Oberliga : Boule-Spieler behaupten sich in Oberliga

Thomas Kirsch, Silvia Mannweiler und Renato Ciufoli (v.l.) beobachten gespannt, was Ralf Wolf misst. Foto: Cordula von Waldow

Kirrberg Boule ist ein spannendes Spiel, bei dem neben Können und Knowhow vor allem die richtige Strategie zum Sieg führt. Wenngleich er zwei Spiele verloren hat, zählt der erstmals in die Oberliga aufgestiegene SWV-Kirrberg nach wie vor zu den aussichtsreichen Vereinen.

Im vergangenen Jahr ist die damals Erste Mannschaft des Ski- und Wandervereins SWV Kirrberg in die Boule-Oberliga (Ost) aufgestiegen. Kürzlich fand auf der eigenen Anlage das erste Spiel in dieser Klasse statt. Zu Gast war die BSG St. Wendel.

Für die Gastgeber geriet das von der entsprechenden Spannung begleitete Debüt zu einer Zitterpartie zwischen Hoffen und Bangen, in der leider zum Abschluss das Bangen die Oberhand gewann. Daran konnte auch der erfahrene Neuzugang aus Luxemburg, Renato Ciufoli, unterm Strich nichts ändern. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir uns in dieser Klasse behaupten“, hatte Gabi Hahm vor Spielbeginn gesagt. Da sich ein Teil der Kirrberger Mannschaft mit Hütschenhausen in einem eigenen Verein verselbstständigt hat, hatten die Kirrberger ihre Erste und Zweite Mannschaft zu einer neuen Mannschaft formiert.

Auch wenn alle über die Winterpause hinweg fleißig trainiert und sich selbst enorm weiterentwickelt hatten, machten es die Gäste aus St. Wendel den Newcomern alles andere als einfach. Dabei sah es zunächst bei der Triplette auf dem Brascheplatz gut aus für die Kirrberger. Das Team führte 5:0. Doch dann schien es, als hätte die gegenerische Mannschaft diese Aufwärmphase und den Kick gebraucht, um zu voller Größe zu wachsen. Jedenfalls machten die Kirrberger trotz aller Versuche, ihre Kugel möglichst nahe an dem vorgelegten „Schweinchen“, der kleinen, gelben Zielkugel zu platzieren, keinen Stich mehr in der ersten Partie. Als Gastgeber durften sie die erste Kugel legen. Der gegnerische Spieler legt so lange nach, bis er besser ist – erst dann wird gewechselt. „Mit einer guten Kugel kann man unter Umständen fünf bis sechs Kugeln des Gegners ziehen“, beschrieb Gabi Hahm. Jeder der in diesem Fall drei Tripletten-Spieler einer Mannschaft hat sechs Kugeln. Jedenfalls legte St. Wendel seine Kugel so, dass die Kirrberger etliche Anläufe brauchten. Unglücklicherweise ergab sich dabei ein Cascette: Die Kugel strich über die gegnerische Kugel hinweg, ohne diese von ihrem Platz zu vertreiben. Schließlich endete die Partie 12:5 für St. Wendel.

Auf dem Schotterspielfeld lief es in der ersten Partie genau umgekehrt. Hier führte zunächst St. Wendel. Mit einem „Caro sur Place“, indem er die gegnerische Kugel versprengte und exakt an deren Platz neben dem „Bouchon (Schweinchen) zum Liegen kam, gelang es Renato Ciufoli, das Blatt zu wenden. Gabi Hahm lachte: „In Luxemburg ist das Niveau deutlich höher, als bei uns. Die spielen ganz oft gegen Franzosen und die scheinen mit der Boulekugel in der Hand zur Welt zu kommen.“ Naturtalente eben. In der folgenden Runde versprengte Silvia Mannweiler das „Schweinchen“ zu Gunsten der Kirrberger. Schnell war zu erkennen: Es gibt eine Vielzahl an Taktikvarianten auf dem Weg zum Sieg. Eine kann sogar sein, das „Schweinchen“ zu „töten“, indem man es über die Bande hinaus schießt. Renato demonstrierte es versehentlich und ohne große Auswirkung auf den Stand der Partie.

Am Ende führte Kirrberg genau so hoch, wie auf der anderen Seite St. Wendel: 12:5. Jetzt war es richtig spannend, denn um zu gewinnen, muss eine Mannschaft von den fünf Partien des Abends mindesten drei für sich entscheiden. Oft sind es Bruchteile von Millimetern und so ist das Maßband der wichtigste Begleiter neben den Kugeln und dem Wurfring, aus dem heraus der Spieler seine Kugel legt. Ralf Wolf hatte eigens einen Schiedsrichterlehrgang besucht, um im Zweifelsfall das letzte Wort sprechen zu können. Die Anspannung des anfangs so locker und gelassen wirkenden Spiels wuchs und die Kirrberger zeigten zunehmend Nerven. Am Ende stand es 4:1 für die BSG St. Wendel. Bei einem Punktegleichstand von 57:57 liegt die Differenz jedoch bei Null, im Gegensatz zu weiteren Verlierern der Oberliga Ost. Auch bei seinem zweiten Spiel in Bliesen Winterbach unterlag der SWV Kirrberg, jedoch lediglich mit 2:3. Auf Rang sieben in der Tabelle zählt er so noch zu den „Aufsteigern“.

Eine neue Chance für einen Sieg gibt es am morgigen Freitag, 10. Juni, ab 18 Uhr auf der eigenen Anlage. Beim Heimspiel geht es gegen die Pétanque-Freunde Saarbrücken. Zuschauer sind herzlich willkommen.