Kirchenchor Wattweiler und „Duketown Voices“ Zwei mitreißende Chöre voller Emotionen

Die Gastgeber begannen den ersten Liedblock schwungvoll mit christlichen Liedern und „Tanzen“. Bei dem gesungenen Gottesdienst-Tanzlied durften die Zuhörer aktiv werden und an den passenden Stellen mitklatschen. Sofort sprang der Funke über. Mit „Du führst uns zusammen“ erklang eines der musikalisch gesehen „jiddisch“ inspirierten Lieder der deutschen Liedermacherin Kathi Stimmer-Salzeder. „Klezmermusik“ mit schmelzender Geige, belebend anziehendem Tempo und Klang-Klustern im über die Tasten gestrichenen Piano, die mitriss. Gewaltig riefen 25 Kehlen beider Chöre zusammen den „Engel“ von Marius Müller-Westernhagen an. Abgehackter, rhythmischer Sprechgesang und die einzelnen Strophen abwechselnd von den Männer- und den Frauenstimmen gesungen, brachten neue Hörerlebnisse. In „Holy is the lamb“ präsentierten sich beide Singgemeinschaften ein weiteres Mal in schönster Harmonie.