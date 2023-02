Katholischer Kirchenchor Heilig Kreuz : Anspruchsvolle Musik für die Ostertage

Seit 1986 leitet Gerhard Jentschke den Katholischen Kirchenchor St. Cäcilia, der in der Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche zuhause ist. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Vor sechs Jahren hat der Katholische Kirchenchor St. Cäcilia, der in der Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche zu Hause ist, sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Momentan bereiten sich die rund 20 Chormitglieder gesanglich auf die Osterfeiertage vor.

„Machen wir mal grad die Stelle allein mit Sopran und Alt“, schlug Gerhard Jentschke vor und gab auf dem Klavier die Töne an. Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr proben die gut 20 Frauen und Männer des Katholischen Kirchenchors St. Cäcilia im Zweibrücker Pfarrheim Heilig Kreuz für die Ostertage. Dazu gehört auch die in lateinischer und damit Original Kirchensprache gesungene Motette „Dextera Domini“ (Gottes gewalt‘ger Arm) von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) nach dem Text in Psalm 118 „Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade (währt) ewig“. Als die Damen ihre Stelle sicher beherrschen, lässt der Chorleiter die Passage mit dem gesamten Chor singen.

Die Motette ist in ihrer Polyphonie mit sehr eigenständigen Stimmen anspruchsvoll. Zu seiner Freude sind auch die Männerstimmen recht gut besetzt. Stolz berichtet er: „Wir haben zwei neue Sänger und auch eine neue Altistin.“ Wonach andere Chöre oft seit Jahren vergebens lechzen, hat sich für den Katholischen Kirchenchor Heilig Kreuz so ganz nebenbei erfüllt.

Dennoch sind weitere Sangeslustige herzlich willkommen. Sie brauchen keine Erfahrung im Chorsingen mitzubringen und noch nicht einmal Noten lesen können, wenngleich dies von Vorteil ist. Gerhard Jenschke erklärt: „In der Regel singen wir aus der Partitur, so dass jeder mitlesen kann, was die übrigen Stimmen tun.“ Auch ein katholisches Glaubensbekenntnis ist kein „Muss“ mehr, wenngleich der Chor fast ausschließlich sakrales Liedgut einstudiert und vorwiegend zur Ausgestaltung der Heiligen Messe an hohen Kirchenfesten zu Gehör bringt.

Ostern steht in diesem Jahr die „Missa in F“ von Klaus Wallrath auf dem Programm. Ebenfalls anspruchsvoll mit Solopartien, tut sich der Chor mit dem Einstudieren diesmal leichter, weil sich die meisten an die Aufführung beim Diözesantag 2018 im Speyerer Dom erinnern können. Wer jetzt neu dazukommt, kann sich auf die „alten Hasen“ im Chor stützen.

2017 hat der Katholische Kirchenchor sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Gegründet wurde er 1867 als Katholischer Pfarrcäcilienverein. Da die Heilig Kreuz Kirche erst 1879 ihre Weihe erhielt, gestaltete der Chor zunächst Gottesdienste in der im Schloss zur Kirche umgebauten „Maximilianskirche“. Als einer der ersten Chorleiter ist in historischen Protokollbüchern der Name von Heinrich Lützel überliefert, der 1845 an der „Mädchen-Vorbereitungsschule“ in Zweibrücken lehrte. Von 1901 bis 1917 leitete Sebastian Kohn den Chor mit 72 Sängerinnen und Sängern. 1937 übernahm Otto Kohn die Chorleitung von dem Organisten und Dirigenten, Oberlehrer Rhein. Zu dieser Zeit veranstaltete der Cäcilienverein viele Feste, Konzerte, Familienunterhaltungen und Fasnachtsfeiern. „Um jeglichen politischen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen“, wurde der Verein auf Betreiben von Pfarrer Metzger eingestellt, wenngleich der Chor weiterhin sang, jedoch ohne vereinsmäßiges Gepräge.

Trotz der verheerenden Zerstörung Zweibrückens am 14. März 1945, welche auch die Stadtpfarrkirche Heilig Kreuz traf, sang der Chor mit Dirigent Straub am Harmonium bereits im Mai wieder in der zur Notkirche ausgestalteten Baracke. So richtig Spaß machte das Musizieren allerdings erst wieder 1950 in der neu aufgebauten Heilig-Kreuz-Kirche mit ihrer guten Akustik. Zwei Jahre später wurde auch die Orgel gebaut und mit Raimund Mattern übernahm ein junger, dynamischer Mann sowohl Organistenamt als auch Chorleitung und brachte neuen Schwung mit.

Seit 1964 wird der Kirchenchor wieder vereinsmäßig geführt. 1986, vor bald 40 Jahren also, beerbte Gerhard Jentschke seinen Vorgänger Matthias Wolf als Organist und Chorleiter. Noch immer begeistert sich der 67-jährige Kirchenmusiker für diese Aufgaben. Auf mehr als 30 Jahre im Amt kann auch die Vorsitzende Anneliese Beck zurückblicken. Diese beiden verleihen dem Chor Kontinuität und entwickeln ihn beständig weiter.