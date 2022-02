Kirchenchor Ernstweiler/Bubenhausen : Spannende Chorprojekte suchen Stimmen

Mit hörbarer Begeisterung probte der Kirchenchor Ernstweiler/Bubenhausen unter Leitung von Stefan Jahnke die Missa Brevis. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Der Kirchenchor Ernstweiler/Bubenhausen studiert aktuell zwei größere, dreistimmige Klangprojekte für Karfreitag und Ostersonntag ein. Interessierten Frauen und Männern mit Freude am Singen und Auftreten bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit zum Einstieg in die Proben.

Von Cordula von Waldow

„Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison“, erklang es am vergangenen Donnerstagabend in der Christuskirche in Ernstweiler. Nach der Winterpause hat der Kirchenchor Ernstweiler/Bubenhausen unter Leitung von Stefan Jahnke seine wöchentlichen Proben wieder aufgenommen und bereitet sich konzentriert auf seine Chorprojekte vor.

Um es gleich vorwegzunehmen: Wie bereits in 2021 und in den Vorjahren, ist dabei jeder ausdrücklich willkommen, der Freude am Singen hat und Donnerstagsabend ab 20 Uhr Zeit. Der Chorleiter betont: „Man muss weder Chorerfahrung haben noch Noten lesen können.“

Für die Osterfeiertage hat Stefan Jahnke zwei größere Werke ausgewählt, die mit dem aktuell dreistimmig besetzten Chor stemmbar sind. Er sehe seine Aufgabe darin, seine rund 15 Sängerinnen und Sänger nicht zu überfordern, den Chor jedoch auch zu fordern und zu fördern.

Am Karfreitag, 15. April, soll die Passion nach Matthäus von Lothar Graap für Chor, Sprecher und Orgel zur Aufführung gelangen. Der Vereinsvorsitzende, Markus Huff, beschreibt: „Basierend auf dem Schrifttext in der beeindruckenden Übersetzung von Walter Jens, erklingen orgelbegleitete Chorteile und Choräle, Orgel-Interludien und der gesprochene Erzählertext und entfalten sich so zu einem in sich geschlossenen, musikalisch stets eng am Text komponierten Zyklus.“

Der zeitgenössische, 1933 in Niederschlesien geborene deutsche Komponist und evangelische Kirchenmusiker hat die Passion nach dem Matthäusevangelium 2015 komponiert.

Und dies in einem Format, das sich einzustudieren lohne, besonders, weil es innerhalb einer Stunde aufgeführt werden kann. Stefan Jahnke beschreibt das so: „Lothar Graap hat mit einfachen Mitteln eine Passion gestaltet, die selbst bei ihrer Dreistimmigkeit mit Orgelbegleitung durchaus anspruchsvoll ist.“

Dies gilt auch für die nach seiner Einschätzung „leicht exotische“ Missa Brevis à tre voci col organo für Chor, Solo-Gesang und Orgel. Diese Komposition wird Michael Haydn zugeordnet, obwohl sich die kirchenmusikalische Fachwelt darüber nicht ganz einig ist. Michael Haydn, der Bruder des bekannten Joseph Haydn, wurde 1737 geboren und galt als ein äußerst gefragter Komponist, der so viele Aufträge zu erfüllen hatte, dass er offenbar nicht immer mit dem Komponieren nachkam.

Es existiert die Vermutung, dass er den Auftrag zur Komposition der Missa brevis à tre voci mangels Zeit gar nicht selbst hätte umsetzen können, sondern diese Aufgabe dem damals noch sehr jungen Wolfgang Amadeus Mozart zugeschoben hätte. So scheine es aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, dass es sich bei diesem Werk um eine Komposition Mozarts, nachbearbeitet und allenfalls ergänzt von Michael Haydn, handeln könnte.

Der Chorleiter skizziert: „Es handelt sich hier um eine dreistimmig komponierte Vertonung eines typischen Messordinariums mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei mit Orgelbegleitung. Immer wieder gibt es auch kurze solistische Passagen.“

So erklang bei der Chorprobe nach einem chromatischen Quitolis mit durchaus herausfordernden Halbtonschritten ein strahlend-polyphones Gloria. Mit einem zarten, tiefgründigen Agnus Dei und einem schwungvoll tanzenden Dona Nobis Pacem kann der Chor die gesamte emotionale Bandbreite klanglich gestalten.

Aufgeführt wird die Kurzmesse am Ostersonntag. Wer jetzt Lust bekommen hat, mitzusingen, kann gerne zu den Proben donnerstags um 20 Uhr in der Christuskirche dazustoßen. Nächster Termin ist der morgige 3. Februar. Die aktuellen Corona-Verordnungen finden Anwendung und sind zu beachten.