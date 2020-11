Kindertagesstätte Weizenkorn in Niederauerbach : Corona zum Trotz: Schöne Ideen zu Sankt Martin in der protestantischen Kita Weizenkorn

Zweibrücken „Lichterkinder auf dieser Erde leuchten wie Sterne am Himmelszelt…“ – Wo aus den Weizenkörnchen Lichterkinder werden.

(red/cms) Erst 2019 hatte der Sankt-Martins-Umzug der Kindertagesstätte Weizenkorn in Niederauerbach mit einem neuen Konzept überrascht. Die neue Streckenführung hinauf zum Spielplatz mit Polizeibegleitung, kleinen Gesangspausen und Abschluss auf dem Schulhof der Grundschule gefielen Eltern und Kindern gleichermaßen. Doch auch wenn dieses Jahr kein traditioneller Martinsumzug stattfinden konnte, so war das Handeln des heiligen Sankt Martin, in dem es vor allem um Nächstenliebe geht, ein großes Thema in der Einrichtung.