Volles Programm am Wochenende Das Stadtfest der Kinder

Währenddessen gab es an den Vereinsständen weitere Infos, Spielmöglichkeiten und hier und da auch etwas zu gewinnen. Am Stand der ASB-Jugend etwa durften die Kinder die Herz-Lungen-Massage ausprobieren, beim Kinderschutzbund am Glücksrad drehen und bei Polizei, Feuerwehr und THW in den großen Einsatzfahrzeugen Platz nehmen. Die jungen THWler Samuel Tesfai (12) und Janik Wagner (9) zum Beispiel hatten Spaß daran, die Kinder über ihr Hobby zu informieren: „Wir üben alle zwei Wochen, lernen, mit Geräten und Werkzeugen umzugehen, demnächst sogar bei einer 24-Stunden-Übung“, erzählten sie. „Weil ja schließlich nachts auch immer was passieren kann.“