Events mit viel Verkleidung in Zweibrücken Viel los bei Kindertag und Mittelaltermarkt

So sah man am Sonntag auch schon mal den ein oder anderen mittelalterlichen Marketender unter den vielen Besuchern des Kinderfestes auf dem Schlossplatz oder dem Hallplatz, was in Anbetracht der Kostüme und Trikots der mitveranstaltenden Vereine hier gar nicht mal so sehr auffiel. Ebenso nutzten viele Kinderfertag-Besucher den Tag auch gern zu einem Abstecher auf den Herzogs- und den Goetheplatz mit ihren mittelalterlichen Attraktionen.