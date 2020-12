400 bedürftige Kinder erhalten Geschenke : Weihnachstwerkstatt Kinderschutzbund

Zweibrücken Über 400 bedürftige Kinder erhalten in diesem Jahr von Zweibrücker Privat- und Geschäftsleuten Weihnachtsgeschenke über den Kinderschutzbund. Wer noch spenden möchte, kann Festtags-Lebensmitteltüten für bedürftige Familien abgeben.

Beim Kinderschutzbund in Zweibrücken geht es so zu, wie man es sich seit alter Zeit in der Weihnachtswerkstatt vorstellt. Überall im Haus lagern bunte Päckchen, stapeln sich Geschenkpakete und weihnachtlich verzierte Tüten. Die Päcken sind mit liebevoll selbst gestalteten Kärtchen beschriftet. „Fütterst du die Rentiere schon?“ scherzt eine Kollegin von „Christkindchen“ Carmen Waibel. Die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins hat einen ganzen Arbeitstag lang Geschenke sortiert, damit auch jedes Kind „sein“ Päckchen erhält und seinen Herzenswunsch erfüllt bekommt.