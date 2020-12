Zweibrücker Kinderschutzbund muss wohl neue Unterkunft suchen : „Da geht kein Krümel mehr!“

Zweibrücken Der Kinderschutzbund Zweibrücken samt dem angegliederten Verein Kinderhilfe Zweibrücken könnten vor dem Auszug aus der Maxstraße stehen. Im Hof des ehemaligen Bauamts hatten sie auf eigene Kosten einen Unterstand errichtet. Nun soll dieser wieder abgebaut werden, weil die Stadt Eigenbedarf angemeldet hat.

„Hier ist der Stadtvorstand in der Verantwortung!“, fordert Patrick Lang, Zweibrücker Stadtratsmitglied der Freien Wählergruppe (FWG), in einem offenen Brief an den Pfälzischen Merkur. Gemeint ist der Kinderschutzbund Zweibrücken samt dem angegliederten Verein Kinderhilfe Zweibrücken. Die beiden hoch engagierten Vereine im ehemaligen Zweibrücker Bauamt in der Maxstraße übernehmen Sozialleistungen, die für Familien mit Kindern, Alleinstehende und Senioren mit einem Bezugsschein „essentiell“ seien: „Dreimal pro Wochen werden hier kostenfrei Lebensmittel ausgegeben.“