Spendenaktionen für Zweibrücker Kinderschutzbund Eine Lobby der Kinder

In Zweibrücken sind es unter anderem Birgit Bessom und Carmen Weibel. Gemeinsam mit ihrem Team stellen die beiden Schwestern in ihrem Domizil in der Maxstraße 19 Wunderbares auf die Beine. In zwei Vereinen übrigens, denn zum Kinderschutzbund gehört seit einiger Zeit auch der Verein Zweibrücker Kinderhilfe e.V. „Das hat rechtliche Gründe“, erzählt Birgit Bessom und erklärt: „Weil der Kinderschutzbund keine Lebensmittel und Kleider mehr verkaufen durfte, haben wir die Kinderhilfe gegründet. Deren Vorsitzende bin ich, meine Schwester steht dem Kinderschutzbund vor, doch natürlich läuft bei uns alles Hand in Hand.“