Große Spendenbereitschaft der Zweibrücker Bürgerinnen und Bürger Bescherung beim Kinderschutzbund

Den Zweibrückern liegen Kinder am Herzen. Das zeigt einmal mehr die Spendenaktion des Zweibrücker Kinderschutzbunds. „Wir hatten dieses Jahr gleich zwei Wunschbäume“, erzählt Carmen Waibel. „Einen mit Wünschen für Spielsachen bei uns in der Maxstraße und erstmals einen zweiten im Fashion Outlet Zweibrücken, an dem die Kinder ihre Kleiderwünsche aufhängen durften“, fügt die Vorsitzende des Kinderschutzbunds hinzu. „Ich darf sagen, die Spendenbereitschaft war großartig und alle Wunschzettel, 450 an unserem Baum und 200 im Fashion Outlet, wurden erfüllt.