Kinderprogramm auf dem Herzogplatz : Viel Spaß im Zeichen des Drachen

Die Blumenfee brachte das Drachenkind und den Goldenen Glücksdrachen zum Tanzen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Auf dem Herzogplatz wurde am Samstag mit viel Programm der Kindertag nachgefeiert.

Auf dem Zweibrücker Herzogplatz herrschte am Samstagnachmittag so ausgelassene Stimmung, wie schon lange nicht mehr. Mehr als 100 Kinder feierten gemeinsam mit ihren Eltern den traditionellen Kindertag nach, der in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal hatte ausfallen müssen. Doch das Zweibrücker Stadtmarketing hatte sich gemeinsam mit der Kinder- und Jugendbücherei ein höchst abwechslungsreiches Bühnenprogramm einfallen lassen, um Kinder bis etwa zwölf Jahren zu unterhalten.

Im Mittelpunkt stand das Thema Drache: Als Tanzperformance, als Zusatzüberraschung, als bebilderte Lesegeschichte und in mehr als 150 Bildern und Basteleien, die die Kinder selbst zu diesem gelungenen „Kindertag“ beigetragen hatten. Doch der Reihe nach.

Mit ihren Kleinsten eröffnete die Tanschule Sun Dance den sonnigen Nachmittag und inszenierte

„Up, Up, Up – nobody is perfect“ von Bibi und Tina. „Verstaub nicht in deinem Zimmer, denn im Fernsehn ist nur Mist, draußen tobt das wahre Leben“ erinnerten die 26 Kinder und luden zum Mitmachen ein. Das ist auch das Wichtigste bei „Der tierisch tolle Platsch“ von Kinder-Entertainer Jupp, beliebter Stammgast der Zweibrücker Kindertage. Gut gelaunt und mitreißend holte er die Kinder aus ihrer anfänglichen Schüchternheit und ließ sich von ihnen helfen. Etwa beim Kartenspiel. Jedes gezogene Tier, von Pferd bis Pinguin, wurde in Bewegungen umgesetzt und so mancher Erwachsene schwenkte plötzliche ebenfalls seinen „Elefantenrüssel“.

Schon nach dem Begrüßungslied stellte Jupp fest: „Ich kenne Euch: Ihr singt gerne, außerdem lacht Ihr gerne.“ Einmal etwas machen, was sonst streng (!) verboten ist? Mit Bernhard, der großen Puppe von Jupp, durften die Kleinen sogar frech die Zunge rausstrecken. Doch auch zu lernen gab es so einiges in dem kunterbunten Programm: Zahlen, Wochentage, Tee-Kesselchen-Worte und immer wieder Bewegungen. Jupp, der nicht nur tollpatschig mit seinen bunten „Hockern“ umkippte, sondern auch das Tier-Spiel ständig vergaß und sich von den Kindern daran erinnern lassen musste, gab ihnen nach einer dreiviertel Stunde mit: „Kinder, Ihr seid das Beste, was es gibt. Ihr müsst die Erwachsenen zum Lachen bringen!“

So deutlich ihm die Freude über seinen ersten Auftritt nach Corona auch anzumerken war, wurde diese dennoch getoppt: von den drei Zweibrücker Akteurinnen. Bei Anne Detzler, Leiterin der Stadtbibliothek, Kultur-Dezernentin Christina Rauch und Stefanie Neuendorf, Leiterin der Jugendbücherei, stellte sich die Frage, wer an ihrer Lesung „Der kleine Drache Kokosnuss“, mehr Spaß hatte. Mit verteilten Rollen und verfremdeten Stimmen inszenierten die beiden Letztgenannten im Drachenkostüm mit Abenteuerrucksack und Kuscheldecke die Kindergeschichte zu eingespielten Bildern aus dem gleichnamigen Buch.

Obwohl die beiden Abenteurer gar nicht wussten, wie „was Angst überhaupt ist“, waren sie am Ende doch heilfroh, dass der Tiger sie während ihrer Nacht allein im Dschungel bewachte. Gar nicht böse waren auch der goldene Glücksdrache und das Drachenkind, die die Blumen-Fee, unterstützt von den „Sagenpfad, Drachenpfad“ singenden Kindern, mit ihrer Trommel herbeigerufen hatte. Die fünfjährige Theresa Tilda Spohn war besonders begeistert von Jupps Lied vom Kochen, während Mika Molter (5) am besten der Hase mit den langen Ohren gefiel. Das Beste für Theresa allerdings war: „Dass ich einen Bruder bekommen habe!“

Auch der schönste „Kleine Kindertag“ geht einmal zu Ende. Rosenkönigin Annika I. Zog aus den mehr als 150 eingesendeten Drachenbildern der damit eröffneten Kids-Galerie neun Preisträger. Miro, treuer Stammleser der Jugendbücherei, nahm strahlend den Hauptpreis entgegen: zwei Eintrittskarten in den Europa-Park. Wer trotz Hitze oder drohender Regenwolken ausgeharrt hatte, wurde von den Überraschungsgästen belohnt. Kinder von Elmiras Orient zeigten einen berührenden Drachentanz. Am kommenden Sonntag tritt das Bauchtanzstudio im Rosengarten auf.