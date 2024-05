Kinderkrippe Apfelbäumchen in Ixheim feiert 30. Geburtstag Kleine Stars in der großen Manege

Bis heute nehmen die Kinder den wichtigsten Platz im Apfelbäumchen ein. „Ihr Lächeln, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und die Harmonie im Team sind das Geheimrezept für das 30-jährige Wachsen“, betonte die Leiterin. Die benachbarte Turnhalle der Grundschule Breitwiesen bot dabei den perfekten Rahmen für den offiziellen Teil der Feierlichkeiten, bei der die Kinder selbst die Stars waren: Zum einen in einer musikalisch wunderschön unterlegten Fotostrecke auf großer Leinwand, die entzückende und emotionale Einblicke in den Alltag der Kinder im Apfelbäumchen ermöglichte. Sie waren aber auch die „Stars in der Manege“ in einem eigens für das Jubiläum gestalteten Zirkusprogramm. Großes hatten die kleinen Artisten vorbereitet und die Idee dem Partizipationsgedanken folgend auch selbst aussuchen dürfen. Seit Herbst kann das Apfelbäumchen die benachbarte Schulturnhalle nicht mehr nur zur Brandschutzübung, sondern auch für wöchentliche Turnprojekte nutzen. Aus dem Sportprojekt kristallisierten sich schnell echte Künstler heraus und die Akteure für den Zirkusauftritt waren „geboren“: Clowns, Muskelmänner, Artisten, Seiltänzerinnen und sogar Bienchen und Marienkäfer begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer mutig in der voll besetzten Schulturnhalle.