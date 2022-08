Aktion von Thomas Höchst startet am 9.9. bei Möbel Martin : Sportwagen-Aktion für kranke Kinder

Eine Fahrt im exklusiven Sportwagen oder Oldtimer: Thomas Höchst und seine Mitstreiter wollen mit ihrer Aktion am 9. September Kinderaugen zum Strahlen bringen. Start und Ziel ist, Möbel Martin in Zweibrücken, wo die Aktion bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde (Bild). Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken In Zusammenarbeit mit der Kinderklinik Homburg, verschiedenen Autohäusern und Privatpersonen veranstaltet Thomas Höchst, Schulleiter der IGS Contwig, am 9. September eine Charity-Aktion, die kranken Kindern ein einmaliges Erlebnis verschaffen soll.

„Die Fähigkeit, sich zu freuen, endet nicht, wenn man eine schwere Krankheit hat.“ Professor Michael Zemlin ist Direktor der Klinik für allgemeine Pädiatrie und Neonatologie am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Er weiß, wovon er spricht. 5000 Kinder werden hier in den verschiedenen Abteilungen stationär betreut, weitere 10 000 ambulant. „Es ist nicht allein die medizinische Versorgung, die zählt, sondern vor allem auch die menschliche Zuwendung, die die Prognose deutlich verbessert, gesund zu werden“, sagt er. Deshalb habe er auch keine Sekunde zögern müssen, als ihn Thomas Höchst für seine Charity-Aktion gewinnen wollte: Kindern und Jugendlichen, die unter einer Erkrankung leiden und deshalb Patientinnen und Patienten der Kinderklinik Homburg sind oder waren, einen schönen Tag bereiten und sie in exklusiven Sportwagen der Oberklasse chauffieren.

So veranstaltet der Schulleiter der IGS Contwig (Integrierte Gesamtschule) gemeinsam mit weiteren Mitstreitern am Samstag, 9. September, die Charity-Aktion „Kinderaugen sollen strahlen“ – nach zweijähriger Coronapause bereits zum dritten Mal.

„Es gibt so viele Kinder, die wirklich krank sind, auch seelisch und seit Jahren unter Schmerzen leiden müssen; unter Umständen von ihren Eltern getrennt sind. Wie kann ich für diese Kinder etwas Schönes tun, fragte ich mich, als ich vor fünf Jahren auf die Idee kam, eine Charity-Aktion mit Renn- und Sportautos ins Leben zu rufen“, erzählt Höchst. Wer ihn kennt weiß, dass ihm das Thema Inklusion eine Herzensangelegenheit ist, also Menschen zu helfen, die benachteiligt sind – eine Philosophie, die er in seiner Schule, der IGS, inzwischen fest etabliert hat.

Bei einer Pressekonferenz bei Möbel Martin in Zweibrücken informierte Höchst gemeinsam mit Professor Zemlin, Dr. Sabine Heine von der Kinderonkologie, Sigrid Singer von der Initiative krebskranker Kinder in Homburg, Rafael Kowollik, Geschäftsführer vom FC Homburg und Fahrern der exklusiven Sportwagen über das bevorstehende Event. Start und Ziel ist bei Möbel Martin an der Zweibrücker Wilkstraße, wo die Kinder im Anschluss zu einem Abschlussessen im Restaurant des Möbelhauses eingeladen sind. „Vom Möbelhaus geht es um 16.30 Uhr über die Autobahn zur Kinderklinik zu einem Zwischenstopp“, erläutert Thomas Höchst die Tour. Hier besteht auch die Möglichkeit, das Fahrzeug zu wechseln, die Autos werden nämlich ausgelost“, beschreibt er den Ablauf und fügt hinzu. „Wir werden sicher über eine Stunde unterwegs sein. Neben dem Abschlussessen gibt es außerdem kleine Geschenketüten vom FC Homburg.“ Zudem ist Geschäftsführer Rafael Kowollik einer der Fahrer, wenn auch nicht in seinem eigenen Porsche. Anders der Lotus- und Porsche-Enthusiast Manfred Rammo. Er ist gleich mit zwei seiner Fahrzeuge dabei, darunter ein Lotus Elise CUP 250.

Insgesamt nehmen 15 Fahrerteams teil, darunter Autohäuser und Privatleute und mit Rennfahrer Timo Bernhard sogar ein richtiger Profi. „Wir wollen den Kindern an diesem Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihnen zeigen, dass wir an sie denken“, erklärt Höchst. Ein ganz wichtiger Aspekt, wie Dr. Sabine Heine erklärt. Unter den 20 teilnehmenden Kindern seien Leukämiepatienten, Kinder mit Hirntumoren oder Morbus Hodgkin- Syndom – eine Erkrankung des lymphatischen Systems. „Das Gefühl, dass sie nicht vergessen sind und dass es Menschen gibt, die an sie denken und ihnen eine Freude machen wollen, erfüllt diese Kinder selbst mit großer Freude“, weiß die Medizinerin. „Freudentränen statt Weinen könnte man sagen.“