Kinder-Uni am Zweibrücker Hochschul-Campus Kann man mit einem Lichtschwert kämpfen?

„Star Wars beginnt mit: Es war einmal – es ist also ein modernes Märchen“, erklärte Hubert Zitt. Anhand einer Aufnahme unserer Milchstraße versuchte er die ungeheuren Entfernungen im Kosmos zu vermitteln. In der Star-Wars-Trilogie fliegt Han Solos Raumschiff Millennium Falke mit eineinhalbfacher Lichtgeschwindigkeit. Aber wie schnell ist das Licht eigentlich? Und wie schnell kommt man in unserer Galaxis rum, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte?