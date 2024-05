Kinder-Uni am Hochschul-Campus Zweibrücken Eine Reise in die Welt der KI

Zweibrücken · Die Kinder-Uni am Hochschul-Campus Zweibrücken hatte die Künstliche Intelligenz zum Thema. Professor Eugen Staab zeigte dem jungen Publikum, was sie kann und was sie (noch) nicht kann.

13.05.2024 , 18:07 Uhr

Professor Eugen Staab zeigte den Kindern im Audimax der Hochschule in Zweibrücken anschaulich, wie eine Künstliche Intelligenz funktioniert. Foto: Susanne Lilischkis