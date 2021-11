„Kinder in Zweibrücken“ wird neue Homepage : Christlicher Kinderspaß geht online

Das Team von „Kinder in Zweibrücken“: Martin Bach, Birgit Neukirch, Gerhard Schmidt, Eve Conrad, Diana Lipps, Martina Maurer, Alisa Wütow, Jutta Moser Hauck und Martin Neukirch mit Esel Christoph (v.l.). Es fehlt Elisabeth Beck. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Nach dem Online-Erfolg von „Menschen in Zweibrücken“ hat das kreative Team jetzt unter „Kinder in Zweibrücken“ eine Homepage für religiöse Früherziehung eingerichtet. Am Martinstag, 11. November, geht sie online. Natürlich mit den passenden Beiträgen.

„Wer ist denn welche Gans?“ Gelächter aus neun Kehlen quittierte die Frage von Diana Lipps. Die Pfarrerin der protestantischen Gemeinde Ixheim hat das kleine Theaterstück zu St. Martin geschrieben und die mitwirkenden Frauen teilten die verschiedenen Rollen untereinander auf.

Währenddessen brachte Regisseur und Kameramann Gerhard Schmidt im Gemeindesaal der katholischen Kirche St. Johann in Rimschweiler seine Kameras in Filmposition, um die Geschichte aufzunehmen. Denn mit der Martinsgeschichte geht am Martinstag, 11. November, die Seite www.kinderinzweibruecken.de online.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von www.menscheninzweibruecken.de, das ein vielköpfiges, ökumenisches Team rund um das Ehepaar Monika und Gerhard Schmidt (St. Johann) und dem protestantischen Pfarrer Reiner Conrad mit Ehefrau Eve in Rimschweiler im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatte, stellte sich die Frage: „Wir erreichen wir die Kinder?“

„Wie können wir dazu beitragen, um auch der Generation unserer Enkelkinder christliche Glaubensinhalte zu vermitteln?“ Schnell gründete sich ein Team mit Pfarrer Martin Bach und Diana Lipps aus Rimschweiler, Erzieherin Martina Maurer von der Kita Abenteuerland sowie Mitgliedern aus allen vier Gemeinden der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth, unterstützt von Familienpfarrerin Elisabeth Beck vom Dekanat Zweibrücken.

Beim ersten Treffen im August wurde St. Martin als Startpunkt festgelegt. Je nach Talenten, gingen einzeln oder in Kleingruppen die Beteiligten ans Werk: Diana Lipps schrieb die Gänsegeschichte, Martina Maurer malte mit Ölkreide die farbenfrohen Kulissenbilder dazu, Jutta Moser Hauck bastelte die Gänsehandpuppen und vor laufender Kamera Martinslaternen zum Nachgestalten, natürlich als Gänse.

Schnell war klar: „Wir brauchen ein Maskottchen“. So wird der charmante Esel Christoph(erus) die Kleinen durch alle Sendungen begleiten. Er hat sogar eine eigene E-Mail, unter der ihm die Kinder schreiben können“, erklärte Gerhardt Schmidt. Denn die Kinderseite soll keine Einbahnstraße sein, sondern vom gegenseitigen Austausch leben. Unter christoph@kinderinzweibuecken.de kann das Maskottchen angeschrieben werden und es antwortet natürlich auch seiner hoffentlich schnell wachsenden, jungen Fan-Gemeinde.

In seiner ersten Filmrolle versteckt es sich im Stall, aufgeschreckt durch das Feuer und das Licht der umherlaufenden Martinsumzüge. Die weisen alten Gänse und ihre jüngeren Schwestern klären das Grautier dann über die Martinsgeschichte auf, in der sich der Heilige Martin vor dem Volk, das ihn zum Bischof von Toures gewählt hat, in einem Gänsestall verbirgt. Doch das schnatternde Federvieh verrät den schüchternen Gottesmann, so dass dieser seine Bestimmung annehmen muss.

Während die Kulisse auf der Bühne aufgebaut ist, verkriechen sich die Gänseführerinnen und Eselsführer Martin Neukirch hinter dem Stall-Tisch. Im ersten Filmdurchgang konzentrieren sie sich zu der von Martin Bach vorgelesenen Geschichte ganz auf die Gestik, ihr physisches „Geschnatter“. Anschließend wird mit Mikrofon und verteilten Rollen am gut beleuchteten Tisch gelesen, bevor Gerhard Schmidt als Dozent für Informatik und Mikrosystemtechnik an der Hochschule Zweibrücken aus den Einzelteilen dann einen perspektivenreichen Film zusammenschneidet.

Die Bastelanleitung für die Gänselaternen kann von der Homepage als PDF heruntergeladen und das fertige Werk als Foto an Christoph eingesendet werden. Weil die aktuell zehnköpfige Truppe gerne wissen möchte, wie sich die Kinder den Maskottchen-Esel vorstellen, sind handgemalte Bilder von Christoph gefragt. Ob daraus eine Ausmalvorlage für die Kleinsten entsteht, ist noch offen.

Gerhard Schmidt erinnert: „Wir sind ja noch am Anfang. Da ist noch vieles möglich.“ Sollte sich jemand berufen fühlen, das Team zu verstärken und mit seiner Kreativität zu bereichern, stehen die Türen offen. Gerhard Schmidt unter Tel. (0 63 32) 90 63 10 oder die Teammitglieder freuen sich über Anfragen. Einmal im Monat trifft sich das Team hybrid, in Präsenz mit möglichen Zoom-Zuschaltungen. Jeden zweiten Donnerstag wird die Kinderseite mit dem nächsten Beitrag aktualisiert.

Auch der zweite November-Beitrag dreht sich um den Heiligen Martin, bevor im Dezember nach Nikolaus dann online Weihnachten gefeiert wird. Anfang Januar geht es dann um die Heiligen-Drei-Könige und die Sternsinger.