Instrumentenwahl und Pandemie : Corona schreckt Bläser-Schüler nicht

Thomas Girard, Bläser und Leiter der Musikwerkstatt in Zweibrücken, beobachtet seit Jahren einen Trend zu Klavier und Gitarre. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Der Trend in Zweibrücken weicht von den Beobachtungen des Musikschul-Verbandes Rheinland-Pfalz ab. Und jeder Lehrer hat andere Tipps, wie man virtuell zusammen spielen kann.

Musikschulen beklagen einen Rückgang der Anmeldungen für Unterricht in Blasinstrumenten. Das behauptete der Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen in Rheinland-Pfalz, Christoph Utz, kürzlich gegenüber der Deutschen Presseagentur. Richtig ist, dass der Unterricht von Blasinstrumenten und Gesang derzeit nicht stattfinden darf, wenn sich Lehrer und Schüler in einem Raum befinden. Der erhöhte Ausstoß von Aerosolen ist dafür verantwortlich.