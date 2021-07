Kreatives Projekt : Mörsbacher Kita-Kinder erfinden ihr eigenes Bilderbuch

Melanie Krech war mit ihrer kleinen Gruppe der Kita „Hand in Hand“ aus Mörsbach am Mittwoch in die Jugendbücherei gekommen, um stolz ihr selbst gestaltetes Bilderbuch vorzustellen. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Das Original wird künftig in der Zweibrücker Kinder- und Jugendbücherei zu finden sein.

Wenn Kinder selbst Geschichten erfinden und erzählen dürfen, dann kommen oft die abenteuerlichsten Ergebnisse dabei heraus. Genau so war es auch mit sechs Kindern aus der Mörsbacher Kita „Hand in Hand“, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen durften. Die haben nämlich in den letzten Monaten gemeinsam mit Melanie Krech, die ihr Anerkennungsjahr in Mörsbach absolviert hat, ein eigenes Bilderbuch erschaffen.

„Es ging zum einen darum, den Kindern die Freude am Buch zu vermitteln“, erklärt Melanie Krech und fährt fort: „Und zum anderen ging es um die Sprach-, Schreib- und Lesekompetenz.“ Insbesondere letzteres sei so wichtig für den späteren Bildungserfolg.

Drei Monate lang hat die kleine Gruppe gemeinsam am eigenen Werk gearbeitet. Angeleitet durch Melanie Krech durften die Kinder zwischen vier und sechs Jahren ihre ganz eigene Geschichte zum Leben erwecken. Melanie Krech hat am Ende nur die Anleitung und die Strukturierung übernommen.

Und so entstand das „Geschichten Lesebuch – Zauber und Magie von der Insel der Ferne“, in dem sich eine Hexe mit Hilfe eines Schleim- und Sumpfmonsters, einem zaubernden Drachen und einer Meerjungfrau gegen Kapitän Tom zusammentun, um ihre Todesinsel behalten zu dürfen. „Es hat so viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, wir können noch ein zweites machen“, erklärte eine der jungen Autorinnen aufgeregt.

„Es ist ein tolles Bilderbuch mit einer schönen Geschichte, die sich die Kinder hier ausgedacht haben“, findet auch Bürgermeister und Jugenddezernent Christian Gauf, der in die Jugendbücherei gekommen war, um sich selbst ein Bild von dieser tollen Leistung zu machen und sich von den Kindern in gemütlicher Runde alles erklären zu lassen. Denn die kleine Gruppe hat ihr Buch nun an die Jugendbücherei abgegeben, damit auch andere von ihrer besonderen Geschichte erfahren und natürlich bei dieser Gelegenheit den Anwesenden auch ein bisschen von dem Projekt erzählt.