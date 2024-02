KI‐Experte Alain Knorr zu Gast beim Kunstverein Zweibrücken „KI-Systeme könnten intelligent werden“

In seinen einleitenden Worten berichtete zunächst Kurt Becker vom Vorstand des Kunstvereins von seinen ersten KI-Erfahrungen. Er musste bei einer Ausstellung kurzfristig ein Bild ersetzen und konfrontierte das Zweibrücker Kunst-Publikum mit einem KI-produzierten Bild. „Ich habe mich unauffällig dazugestellt und den Leuten zugehört, was sie zu dem Bild zu sagen hatten“, erzählte er. Bei einem solchen „Prompt“ gibt man der KI genaue Anweisungen, was von ihr erwartet wird – und diese produziert dann, was eben von ihr erwartet wird. In diesem Fall so etwas wie ein Aquarell.