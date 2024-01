Neben der A8 zwischen Saarland und Pirmasens KFC eröffnet neues Restaurant in Zweibrücken

KFC ist schon die vierte US-amerikanische Fastfood-Kette an der Gottlieb-Daimler-Straße – nach McDonald’s, Burger King und Subway. Für Aufsehen weit über Zweibrücken hinaus hatte zudem im November 2021 die Eröffnung der renommierten US-Fastfood-Kette in Zweibrücken gesorgt: Das „Five Guys“-Burgerrestaurants war das erste „Five Guys“ in der ganzen Region Rheinland-Pfalz/Saarland, zunächst in einer Containerbude am „Zweibrücken Fashion Outlet“, seit Juni 2023 ebenda in einem Glaspalast.