Kerweumzug Rimschweiler Tolle Stimmung nach Sonnenuntergang

Eine laue Septembernacht diesmal, keine Ängste vor einem erbärmlichen Regenschauer wie im letzten Jahr mussten diesmal die Umzugsteilnehmer und vielen Zuschauer an der Umzugsstrecke haben. So gesehen stand schon der Auftakt für die diesjährige Kerb in Rimschweiler unter einem guten Stern und das, so die Hoffnung aller, sollte so bleiben.