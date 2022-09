Niederauerbach : Nur das Feuerwerk hat gefehlt

Zweibrücken In Niederauerbach wurde am Wochenende die Kerb mit Umzug, Strauß und Kerwerede gefeiert.

Auerbacher Kerwe und Dorfgeburtstag? Klar doch, dass diese beiden Ereignisse ganz besondere Kerwe-Ereignisse auslösten. Ein bunter Festumzug, von der großen, lebendigen Vereinsfamilie und Gästen einfallsreich gestaltet, führte vom Festzelt auf dem Kissel durch die Straßen des Vorortes, ehe bei der „Alten Brauerei Grund“ Marcel Hoffmann und Patrick Ewert in gekonnter Manier eine fetzige Kerwerede hielten.

Der kleine aber feine Umzug der Niederauerbacher Dorfvereine hat es allerdings verdient, an dieser Stelle nochmals gewürdigt zu werden. Mit der Schar an Straußmädels und Straußbuben, allesamt mit dem Musikverein Niederauerbach eng verbandelt, ging es vornweg durch den Heimatort, dahinter diesmal nicht Guggenmusiker, sondern französische Gäste. Erstmals war bei einer Auerbacher Kerb der Fanfarenzug aus Schweyen zu hören und konnte für seine musikalischen Darbietungen viel Applaus einheimsen.

In diesem Klientel auch Nachwuchs für die in Niederauerbach wichtige Vereinsarbeit zu finden ist nicht allein ein Anliegen des Vorsitzenden Thorsten Gries. „Die Blauen“, sonst eher auf dem grünen Rasen zu finden, waren der Einladung zur Umzugsteilnahme gern gefolgt. Die Hundefreunde vervollständigten das Gesamtbild, machten auf ihre 100-jährige Vereinsgeschichte aufmerksam und ließen zusammen mit der großen Gemeinschaft der FCK-Fans die Kerwe hochleben. Zahlreich säumten die Niederauerbacher am Samstagabend die Straßen, wurden mit Süßigkeiten und trinkbaren Überraschungen bei Laune gehalten. Gäste aus Ernstweiler, die Zweibrücker Fasenachts-Freunde (ZFF), hatten es sich nicht nehmen lassen zu gratulieren und im Zug mitzumarschieren.