Kerwe in Wattweiler : Party mit Abstand

Maskiert, aber mit Kerwestrauß: die Straußjugend Wattweiler. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Wattweiler hielt die Kerwetradition mit Rede und Strauß trotz Corona aufrecht.

Unn die Kerb in Wattwiller sie lebt…14 Straußmeed und Straußbube sorgten auch dieses Jahr für einen einfallsreichen Kerwezauber. Seit fünf Jahren ist die Kerb als dörfliches Hochfest in der Vorortgemeinde wieder etabliert und von Corona wollte sich niemand das Feiern verdrießen lassen. Klar, die Vorschriften wurden eingehalten, statt feiern auf dem neuen Dorfplatz ist diesmal das satte Grün beim Fußballclub des TuS Wattweiler die Feststätte gewesen, wo die mitfeiernden Dorfbewohner im geziemten Abstand mitfeiern durften. Und ganz oben an beim Beachten der Hygienevorschriften stand die Maskenpflicht für Nase und Mund, passend zum Outfit aller auch in schwarz und dem Logo drauf.

„Ihr liebe Leid und Kerwegeschd, mir feire heit e besunneres Feschd. Geschichte, Stories, Anekdote, wollte mir eich heit verrode. Drum hann mir enn Johr lang recherschiert, was uff de Welt so alles ist bassiert. Un sin dann geschdoss uff so manchie Geschichte. Hannse niedergeschribb und wolle sei eich heit berichte“, verkündeten lautstark Isabella und Lena, beide mit ihren Zylindern auf dem Kopf ein echter Blickfang für alle. Das Duo ist seit Jahren ein eingespieltes Paar und wusste auch diesmal in der Rolle der Kerwerednerinnen voll und ganz zu überzeugen und für Issi war es dabei ein ganz besonderes Kerwefeschd in diesem Jahr 2020. Denn just am Sonntag verkündet Lena es inbrünstig und fest: „Es Issi feiert heit soi 24. Wiegefeschd!“

Wie ernst es die Straußjugend mit Corona nimmt, wurde dann explizit aus hoher Warte nochmals allen auf der Sportstätte allen verkündet. „Bleibe am beschde an eirem Platz hugge, beim laut Lache immer in unsere Richtung gucke. Gedanzt unn bewecht werd nur am Platz im Schdeen. Maske an, wenn ihr Getränke hole gehn!“

Der UBZ ist danach der erst Adressat an Kerweneuigkeiten gewesen. Von „unnedicher Arwed“ ist die Rede gewesen und um das Repertoire an Beispielen noch zu erweitern war den Redeschreibern dabei folgende Idee gekommen: „Durch Corona ware uns gebunn die Ständel-Hände, Also sinn mir dissjohr froh um jedie Spende!“