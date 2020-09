Am Montag, 28. September : Trotz Corona kleine Kerwe beim FC Oberauerbach

Oberauerbach in diesem Jahr wird die Kerwe im Stadtteil Oberauerbach nur am Montag, 28. September, gefeiert. Dabei wird auf die Coronaschutz-Regeln geachtet, teilt der Vorsitzende Wolfgang Höher mit. Maskenpflicht gelte aber nicht, wenn man an den Tischen sitzt.

Am Eingang werden die Gäste registriert. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Um 12.30 Uhr folgt dann das Kerweessen. Dazu gibt es Leberknödel mit Kraut, verschiedene Schnitzel mit Pommes, Bratwurst mit Kraut oder Pommes. Auch Hauslieferung im Ort ist möglich, Voranmeldung hierfür bis Samstag unter Tel. 15 30 bei Familie Höhler.

Auch neue Kerwe-Gäste sind bei der Kerwe des FC Oberauerbach herzlich willkommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

(red)