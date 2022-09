Kerwe in Hengstbach : Die Kerwerede zum Dessert

Mittelbach-Hengstbach In Hengstbach wurde am Wochenende wieder die Party des Jahres gefeiert.

Kaiserwetter am Sonntag. Blauer Himmel, Sonnenschein. Beim Dorfgemeinschaftshaus in Hengstbach geht es rund. Unterm breitkronigen Nussbaum, einem ausgezeichneten Schattenspender, ist ein idyllischer Biergarten angelegt. Nicht übermäßig groß, für die Hengstbacher Kerwegemeinde mit ihren Gästen jedoch gänzlich ausreichend. Eine ausrangierte Couch von irgendwo her steht auf der Straße, die am Dorfgemeinschaftshaus hinaus aufs Feld führt. Auf ihr hat ein Teil der Straußmädels und Straußbuben Platz genommen. Alles ist in Vorfreude auf das, was es diesmal in der Kerwerede zu hören gibt.

Apropos Kurt Dettweiler, der bekam es einmal mehr auch in der Kerwerede bescheinigt, dass ihn so schnell wohl niemand vom „Thron“ in Mittelbach-Hengstbach stoßen wird, was sich bei der Kerwerede wie folgt anhöre: „…Un wenn mer jetzt grad bei Politiker sin, da fallt ennem in de Gemeinde nur en Name in. Ke Lauer, ke Bauer, ke Watson, ke Blatt – nur de Kurt Dettweiler, der dienstalte Sack… E gut, e lieber Mann, doch immer widda überraschend wie ma in so ner Position so wenig mache kann. Du warsch bei jedem Feschd für uns do un hasch viel für uns geschafft und nohm dritte mo Nohfrohn haschs ah gemacht, Spaß beiseite, für 15 Jahr kann ma dich lobe und so lan du zur Wahl schdehschd, werd dich kenner vom Thron wegstoße…!“