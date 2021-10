Kerwe in Ernstweiler : Halligalli im Prinzenpark

Zweibrücken Nach einer Corona-Pause wurde am Wochenende in Ernstweiler wieder Kerwe gefeiert.

So musste Simon selbst kräftig nachträglich über sich lachen als noch einmal „seine Story“ die Runde machte. Bei der Fahrt zu einem Freizeitpark wollte er pünktlich sein und stellte sich den eigenen Wecker ganz früh, die Weckstunde stimmt – doch der Wecktag leider nie. Wenn man samstags pünktlich sein soll und der Wecker auf Montag programmiert ist, kommt auch de Simon zwangsläufig zu spät aus seinem Bett. Dem Schneefall in diesem Winter sei gedankt, dass jetzt auch Ralf F. mit seinem BMW-SUV den Weg in die Ernstweiler Kerwerede fand, weil bei der Freude über die weiße Pracht, nicht allein das Herz von Kindern lacht. „Ach manch Alter freut sich wie e Kind, wenn die Straße voller Schnee mal sind. In de Paul-Strauß-Stroß do wurd net gleich geräumt und gestreut, was enner aus der Köhlstroß ganz besonners freut. Mit seinem BMW-Geländewahn dut der in besagter Straße zum Wendeplatz fahrn. Do will er unn der Schneeschicht mit Vollgas bissje drifte, doch sei Auto unnerm Hinner, das geht ihm stifte. Des brecht aus, de Ralf hats net unner Kontroll, er wes a net was er mache soll. So rutscht de Ralf mit seinem Karre, in e Schneehaufe nin an seim Auto driggds de Schweller in. Sei Auto muss de Ralf dann gebbe in Reparatur, dobei woll der Ralf doch Spaß hann - ein bissje nur…“