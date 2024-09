Rimschweiler Anekdoten mit Musik

Gaudi pur zur Jubiläumskerb in Rimschweiler. Dem beeindruckenden Auftakt am Samstagabend mit dem Fackelzug, vielen Motiv- und Umzugswagen wie zahlreichen Fußgruppen folgte am Sonntag mit den Kerbesträußen der Zug durch den Ort. Ziel: die KultTus-Halle bei der Heimat der heimischen Rasenkicker. Riesig das Interesse aller, mehr als 200 große und kleine Zuhörer waren gekommen um erneut dem zu lauschen, was Kerstin Fischer, Benjamin Bastian und Michael Wirth in dieser Jubiläumskerberede von sich gaben.