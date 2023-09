Kerb in Rimschweiler Kein gutes Haar am Fahrbahnteiler gelassen

Mit etwas Verspätung nahmen Marlon Fieger, Eric Frevel, Niels Walle und Michael Wirth ihre Logenplätze auf der Dachtribüne der Kul-TuS-Halle ein, um die Kerbeneuigkeiten nach bekannter Art und Weise zu verbreiten. Der Fahrbahnteiler zählte dazu und wurde wie folgt vom Quartett präsentiert: „Die Baustelle, die Baustelle, machte hier ne Riesenwelle, drei Monate insgesamt, sollten zwä werre – interessant. Jedes Dorf hat ja jetzt einen, einen neuen Fahrbahnteiler. Um die Sicherheit dreht sichs, alles andere juckt eh nicht. So schön, so schön sein Resultat zu sehn., doch was Besonderes wurd das nicht, zumindest würd ich das so sehn. Net hip, net geil, net es allercoolste Teil. Ich find es scheiße, so richtig scheiße, ich find es scheiße, so richtig sch sch sch scheiße. Net de klügste der Einfälle, machte sofort hier die Welle. Abgeschottet von de Welt, Jeder zählt nur noch Spritgeld“ Wem der Stil dieser Tirade bekannt vorkommt, der sollte im Internet mal nach der 90er-Girlband TicTacToe suchen.