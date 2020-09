Kerwe unter noch nie dagewesenen Bedingungen in Niederauerbach : In Kerberedd mit Corona abgerechnet

Niederauerbach Klein, aber fein: Niederauerbach feiert eine wegen der Pandemie abgespeckte Kerb. Wesentliche Traditionen bleiben aber lebendig.

„Ihr liebe Leid un Kerwegäschd, was han mir diesjohr fa e Kerwefeschd. E Virus hat die Welt im Griff, doch uff die Kerwered werd net gesch ... . Mir misse mit demm Sch...dreck lebe, drumm muss Auerbach jetzt ohne Zeltkerb bebe. Demm Corona han mir so einiges zu verdanke, unner anrem dass mir im Zelt kenn Biercher kenne tanke“.

So eröffnete am Samstagabend Nadine Theisohn von der Niederauerbacher Straußjugend ihre „Kerberedd“ zur „abgespeckten“ Auerbacher Kerb. Zusammen mit ihrem Co-Redner Marcel Hoffmann zog sie eine Jahresbilanz, in der natürlich die Corona-Pandemie auch nicht zu kurz kam. Marcel Hoffmann: „Seit Monate dreht sich alles nur um dich, pass uff wenn ich dich mol erwisch. Jeder in Auerbach kennt mei Pizza-Marotte, so e Virus kennt ich im Ofe a noch schnell verschrotte!“