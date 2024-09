Kerb Niederauerbach Furiose Abschiedsvorstellung

„Ach wie scheen, dass ich mo widder mit denne Worte darf starte, warum das so is, muss aber kurz noch warte. Aber ens duh ich eich vorab schonmo verrode, noh der Red do duht bestimm diesmo kena dobe!“ Damit nicht genug, eine weitere Kerbeneuigkeit schob Redner Marcel Hoffmann gleich hinterher: „Diesjohr werd ich eich mo e bissje was anneres berichte ich muss sahn, es war net grad leicht do dribber zu dichte. Große Verännerunge werfe ihre Schadde voraus, do an Grunde Haus!“