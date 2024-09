Vorfreude auf Umzug, Kerwerede und mehr 50 Jahre Neuzeit-Kerwe Rimschweiler

Aber, wie die Kerbechronisten der Vorortgemeinde belegen können, kam das vorübergehende Aus des Kerbefeierns im Stadtteil in den 60er Jahren. Ob es irgendwelche Zusammenhänge mit den Eingemeindungsbestrebungen als künftige „Städter“ in dieser Zeit gibt, war nicht herauszufinden. Gesicherte Erkenntnis ist, dass seit 1974, dem Jahr der Fußballweltmeisterschaft in München, bei welcher unsere Nationalmannschaft ein zweites Mal nach 1954 den Titel gewann, auch wieder der Kerb in Rimschweiler Leben eingehaucht wurde. Erfolgreich und diesmal ohne jede Unterbrechung, wie ein Blick in die vielen Aufzeichnungen über die Kerb in Rimschweiler eindrucksvoll belegt.