Zweibrücken : KFC eröffnet Restaurant an Kino-Kreisel

Info

Zweibrücken zieht die Fast-Food-Läden an: An der Gottlieb-Daimler-Straße gibt es bereits drei entsprechende Adressen. Zuerst war McDonalds‘ da. Das Unternehmen betrieb mehrere Jahre sogar parallel zwei Läden in Zweibrücken – einen in Niederauerbach (dies war der erste Standort) und mehrere Jahre später den Laden an der Gottlieb-Daimler-Straße, der schließlich als einziger übrig blieb. Es folgten Subway in der Nachbar von McDonalds‘, sowie, wenige hundert Meter von beiden entfernt, Burger King. Nun schlägt mit KFC der vierte Fast-Food-Riese seine Zelte an der stark befahrenen Verkehrsader auf. KFC hatte in unserer Region zuletzt am 11. Dezember 2021 einen Laden eröffnet – in Neunkirchen.

Auch das Fashion Outlet ist für Fast-Food-Läden attraktiv. Hier eröffnete am 8. November 2021 Five Guys einen Imbisscontainer, ein Restaurant ist im Bau. (eck)