Fünfstelliger Sachschaden Kellerbrand in der Hienstraße

Die Feuerwehr Zweibrücken wurde am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zu einem Kellerbrand in ein Mehrfamilienhaus in die Hienstraße gerufen. Als die ersten Feuerwehrleute vier Minuten nach der Alarmierung vor Ort waren, hatten sich die Bewohner des Hauses schon ins Freie gerettet. Der Brand hatte sich von einem Kellerraum ausgebreitet und durch die Intensität wurde die komplette Elektroanlage im Keller samt Verteilerschrank zerstört. Nach 25 Minuten Löscharbeiten war der Brand unter Kontrolle und die Angehörigen der Feuerwehr begannen den Kellerraum auszuräumen. Insgesamt wurden etwa neun Kubikmeter Lagergut ins Freie gebracht und danach weiter abgelöscht. Die Feuerwehr Zweibrücken war mit insgesamt 30 Angehörigen und 7 Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden sie vom DRK und der Polizei. Der organisatorische Leiter Rettungsdienst der Stadt Zweibrücken wurde alarmiert, um eventuell Unterkünfte für die Bewohner zu organisieren, da das Gebäude zur Zeit nicht mehr bewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf etwa 80 000 Euro geschätzt.