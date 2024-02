Zweibrücker Rathaus Weiter solidarisch – aber ohne Ukraine-Farben

Stadtsprecher Jens John antwortet: „Die Fenster werden aktuell nicht neu beklebt. Die Stadtverwaltung Zweibrücken hatte nun über fast zwei Jahre die beiden Fenster des Rathauses in den ukrainischen Landesfarben beklebt. Die Haltung der Stadtverwaltung in dieser Sache sollte also klar sein. Dadurch, dass die Fenster nun nicht erneut beklebt werden, ändert sich diese nicht.“