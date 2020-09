Wiederkehrende Beiträge : Keine Mehrheit für Resolution

Zweibrücken Die CDU-Fraktion plädiert dafür, Straßenausbaubeiträge abzuschaffen.

Nur die beiden FWG-Mitglieder im Hauptausschuss folgten dem Antrag der CDU, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Stattdessen sollte der Kostenanteil der Anlieger durch Landesmittel ersetzt werden. Mit sieben Gegenstimmen von SPD, Grünen, FDP und AfD wurde die Resolution gegen sechs Zustimmungen abgelehnt. Die Entscheidung fällt in der Stadtratssitzung am 30. September.

Pascal Dahler (CDU) betonte, dass sowohl die früheren Einmalbeiträge wie die seit 2016 in Zweibrücken geltenden wiederkehrenden Beiträge „keine vertretbaren Modelle“ sind. Die Einmalbeiträge seien unsozial und die wiederkehrenden Beiträge seien juristisch angreifbar. Zudem erfordern diese einen großen bürokratischen Aufwand. „Deshalb müssen wir das System komplett abschaffen“, erklärte Dahler. Wohl wissend, dass darüber das Land entscheide. „Aber mit der Resolution äußern wir unseren Willen.“

„Es gibt kein System, dass so gerecht ist wie das der wiederkehrenden Beiträge“, entgegnete Theresa Wendel (SPD) dem CDU-Ratsmitglied. Sie befürchtet, dass bei einer Umstellung die Planungshoheit nicht mehr bei der Kommune bleibt. Zudem sei der Zeitpunkt ungünstig. Denn in der nächsten Stadtratssitzung soll das Straßenausbauprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 beschlossen werden. „Und wir dürfen den Straßenausbau nicht wieder verschieben.“

Kurt Dettweiler (FWG) konnte der Resolution zustimmen. Das hindere ihn jedoch nicht daran, dem neuen Ausbauprogramm ebenfalls zuzustimmen. Pohlmann erwähnte noch, dass in Rheinland-Pfalz die CDU für die Abschaffung sei. In Nordrhein-Westfalen die SPD. Immer die Oppositionsparten. „Es ist populär die Bürger zu entlasten.“

Walter Rimbrecht (SPD) fügte an, dass in Schleswig-Holstein die CDU als Oppositionspartei ebenfalls die Abschaffung gefordert habe. „Jetzt hört man davon nichts mehr.“ Als Grund für die Verteuerung nannte er die gestiegenen Baukosten und die Kosten, die durch die Bombenfunde verursacht worden seien, wie in der Tilsitstraße. Als Grund für den Rückstand erwähnte der langjährige Stadtrat, dass die Ratsmitglieder bei Einmalbeiträgen beim Widerspruch der Anlieger den Ausbau zurückgezogen hätten. Und die Einführung der wiederkehrenden Beiträge sei lange von der Mehrheit im Rat verhindert worden. „Wir können froh sein, dass das System vor sechs Jahren eingeführt wurde.“