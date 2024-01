Bauernproteste Verkehrschaos bleibt aus

Der Contwiger Peter Maurer hatte die Verantwortung am Kreisel in Niederauerbach übernommen. Seit dem Morgen waren dort die Zufahrten zur Stadt mit Traktoren blockiert. Probleme – keine. Der sonst übliche Morgenverkehr war spürbar ausgedünnt. Wie abgesprochen passierten die Linienbusse problemlos den Kreisel. Ebenso kamen Einsatzfahrzeug jedweder Art problemlos durch. Eine Hebamme im Hilfseinsatz hatte ein entsprechendes Hinweisschild an der Frontscheibe und wurde durchgewunken. Passanten brachten heiße Getränke, die Contwiger Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette erschien am späteren Vormittag mit heißem Kaffee und Stullen.