Tadano-Streik Protestsongs im Gotteshaus

Auch der zweite Verhandlungstag zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern von Tadano blieb ohne Ergebnis, so jedenfalls verlautbarte es der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Saarpfalz, Salvatore Vicari. Am Freitag hatten sich beide Seiten bereits um sieben Uhr morgens getroffen. Am Samstag findet dann das Gespräch der sogenannten Einigungsstelle statt. Zum Abschluss der Streikwoche versammelten sich viele Tadano-Mitarbeiter in der Alexanderskirche, wo die Verhandlungsführer der Gewerkschaft die Belegschaft über die aktuelle Situation informierten. Außerdem trat dort das Trio Gutzeit auf, das sozialkritische Protestsongs spielte. Die Tadano-Geschäftsführung wollte derweil kein größeres Statement abgeben. Wie Pressesprecherin Anne Steeb sagte, wollte die Firmenleitung noch das Gespräch vom Samstag abwarten. sedi/Foto: sedi