Kaum Übernachtungsgäste in Zweibrücken : Zimmer bleiben auch an Pfingsten leer

Nichts los: Im Zweibrücker Rosenhotel gingen für das Pfingstwochenende wenige Buchungen ein. Stefan Groh und seine Ehefrau finden das schade – die beiden hatten sich mehr erhofft. Foto: Moritz Scheidel

Zweibrücken Urlaub machen über Pfingsten – das geht wieder. Wie sieht es in den Hotels und Ferienwohnungen in Zweibrücken aus? Der Merkur hat sich ein wenig umgehört.

Einmal ist keinmal. Vielleicht beschreibt dieses altbekannte deutsche Sprichwort aktuell am besten das Gefühl vom Zweibrücker Hotelier Stefan Groh.

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, in Rheinland-Pfalz dürfen die Menschen wieder verreisen, endlich wieder – doch bislang klingelte nur einmal bei seiner Frau und ihm, die zusammen das Rosenhotel betreiben, das Telefon. „Eine Familie aus Berlin wird kommen“, sagt er. Gefühlt ist das nichts. Einmal ist keinmal eben.

Natürlich hätten er und seine Frau nach der unendlich vorkommenden Wartezeit durchaus hoffnungsvoll auf den Samstag und Sonntag geblickt. Nun die Enttäuschung. „Das Problem ist: Wenn Gäste kommen, können sie kaum etwas machen – das wissen sie natürlich auch selbst“, sagt Groh und spielt auf das triste, wohl regnerische Wetter an, das auf die Menschen in Zweibrücken wartet. „Sie können sich also auch nicht nach draußen setzen – und rein darf wegen der Corona-Regeln sowieso keiner“, fasst der hörbar enttäuschte, zugleich gefasste Groh am Telefon zusammen.

Hinzu komme, dass das Wetter bereits in den vergangenen Tagen ziemlich verrückt spielte. Auch das habe, vermutet der Hotelier, die Lust auf das Verreisen gedämpft. Mal warm, mal kalt, mal trocken, mal nass. Wer greife da schon gerne zum Hörer, um Urlaub zu buchen?

Groh spürt außerdem, dass die Menschen weiterhin sehr stark verunsichert sind. Stichwort: Corona-Vorgaben. Stichwort: Inzidenz. „Viele wissen nicht, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Viele haben Angst – wenn die Zahlen wieder nach oben gehen, muss ich sie wieder nach Hause schicken“, sagt er dazu.

Nicht anders ergeht es Lukas Dörr, dem Inhaber der Herzog Wolfgang-Studios. Ferienwohnungen nach amerikanischer Art. „Es sieht nicht so gut aus bei uns, die Buchungen halten sich sehr in Grenzen“, sagt der 25-Jährige und wirft einen schnellen Blick auf den Buchungskatalog. Fast korrigierend sagte er daraufhin: „Wir haben über das Pfingstwochenende fast nichts. Eigentlich gar nichts.“

Er klingt hörbar ernüchtert. „Ein paar Dauergäste von der Hochschule in Zweibrücken sind bei uns; die sind geschäftlich unterwegs.“ Doch ansonsten – leere Zimmer, stummes Telefon.

Dabei war die Hoffnung sehr groß, wie Dörr zugibt: „Enttäuscht bin ich zwar nicht direkt – aber natürlich finde ich es ein wenig schade“, sagt der Mittzwanziger. Nur zu gerne hätte er Touristen begrüßt. „Aber man kann halt nichts machen.“

Wie das Rosenhotel spürt auch Dörr eine „große Verunsicherung wegen Corona“. Das zeige sich etwa daran, dass „längerfristige Buchungen kaum hereinkommen“. Ebenso auffällig sind kurzfristige Absagen: „Momentan gibt es zwar nicht mehr ganz so viele wie zu Pandemiebeginn – aber es gibt sie weiterhin.“ Die Lage sei also schwierig, resümiert Dörr.

In diese Kerbe schlägt auch Markus Koske, der zusammen mit Tanja Geminn die DeuxPonts Ferienwohnungen in Zweibrücken betreibt. „Absagen, gerade sehr kurzfristige, häufen sich immer öfter – oftmals wird Corona als Grund genannt“, sagte er und fügt leicht zynisch an: „Die Stornierungs-Mentalität hat sich, sagen wir mal so: verbessert.“

Dazu tragen aus Sicht von Koske auch die falschen Erwartungen der potenziellen Gäste bei. Heißt: „Viele vermuten, dass es wegen Corona nun günstiger wird. Sie vergessen aber, dass für uns die Hygienekosten, etwa für Reinigungskräfte, steigen.“ Eine Quadratur des Kreises.

Dass wegen der weiterhin angespannten Situation deshalb auch kaum Buchungen über Pfingsten eingingen, überrascht den Zweibrücker wenig. Wenngleich „ich natürlich dennoch unzufrieden bin“. Die Lage sei nun mal nicht gut. Im Gegenteil. Das liege auch daran, dass es viele Menschen, vorausgesetzt sie wollten überhaupt Urlaub machen, eher in die andere Regionen zieht. Etwa in die Vorderpfalz. Das sei schon vor Corona so gewesen – und habe sich nun wieder bestätigt.

Koske sieht in den ausbleibenden Buchungen also nicht nur ein Corona-, sondern auch ein großes Standortproblem. „Ich wünsche mir von der Politik, dass sie das stärker angeht, hier noch mehr unternimmt.“ Nur so könne Zweibrücken bei den Menschen über die Stadtgrenzen hinaus als Urlaubsdomizil bekannter werden. Attraktiver.