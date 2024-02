Möglicher Käufer will 40 Millionen investieren Oberbürgermeister: Plan-Vorstellung für Ex-Evangelisches Krankenhaus „beeindruckend“

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) erklärte am Donnerstag in der Pressemitteilung: „Es ist ein wichtiges, ambitioniertes Projekt in einem markanten, raumprägenden Solitärgebäude der Stadt Zweibrücken, welches Elit Medical Care umsetzen möchte. Die Vorstellung im gestrigen Stadtrat war beeindruckend, denn vieles, was umgesetzt werden soll, ist in Zweibrücken dringend gesucht. So zum Beispiel seniorengerechte Wohnungen, Wohngruppen für an Demenz erkrankte Menschen oder auch ein stationäres Hospiz mit angeschlossener palliativmedizinischer Versorgung. Wir befinden uns noch am Anfang des Prozesses und hoffen natürlich, dass das Projekt wie vorgestellt umgesetzt werden kann.“